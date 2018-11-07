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أستاذ علوم سياسية: توصيات منتدى الشباب واقعية .. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك بعض التوصيات المباشرة التى خرجت من منتدى شباب العالم، والذى اختتم فعالياته بالأمس، ومن أهمها تدشين منتدى الأورومتوسطية، ووضع العلاقات المصرية العربية والافريقية فى منظومة متكاملة.

وأضاف فهمى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن التوصيات واقعية جاءت من خلال الجلسات الفرعية التى تمت على هامش اعمال المنتدى ورفعت للعرض العام، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بتشكيل لجنة لدراسة ما يمكن الاستفادة منهم لتقليل التداعيات السلبية من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح أن الرسائل الداخلية فى المنتدى كانت سياسية خارجية من خلال حضور الرئيس أبو مازن، وعمر البشير شيء مهم جدًا ويوضح عمق العلاقات المصرية الفلسطينية والسودانية، مفيدًا بأن الرئيس صحح بعض الصور للشباب العربى حول موقف مصر من القضايا المهمة بالمنطقة. 

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