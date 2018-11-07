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فن

مواعيد عروض فيلم طبيعة الحال فى مصر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:58 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يُعرض فيلم طبيعة الحال للمخرج كريم موساوي في المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، يوم الأحد 11 نوفمبر، الساعة 7 ونصف مساءً.

ويُقام العرض في مقر المعهد بشارع د.محمود عزمي بالزمالك، وكان الفيلم قد انطلق مؤخرًا في سينما عقيل بالإمارات بعد النجاح الكبير الذي حققه في المهرجانات الدولية التي حصد خلالها خمس جوائز.

ويتناول فيلم طبيعة الحال الحاضر الجزائري؛ حيث يصطدم الماضي بالحاضر في حياة ثلاث شخصيات هم مقاول عقاري حديث العهد بالثراء، وطبيب أعصاب طموح أعاقته أهوال الحرب عن المُضيّ قدمًا في حياته وامرأة مُشتتة بين العقل والعاطفة. وتأخذنا القصص الثلاث في رحلة إلى أعماق المجتمع العربي المعاصر.

طبيعة الحال سيناريو وإخراج كريم موساوي، وشارك في السيناريو مود أميلين، ويقوم ببطولته الممثلون ناديا كاسي، هانية عمار،أوري أتيكا، محمد جوهري، سونيا ميكيو ومهدي رمضاني.
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