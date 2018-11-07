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فن

انتقادات لمهرجان مراكش بعد اختيار فيلم يوم الدين

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تعرضت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، لانتقادات كبيرة بعد اختيار عرض فيلم "يوم الدين"، من أجل تمثيل مصر في المسابقة الرسمية لدورة 2018، وصاحب الاختيار موجة استغراب كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي ووسط المختصين في المجال السينمائي.

وعلل المهاجمون أن الفيلم الذى يعد بين أهم الأعمال العربية خلال عام 2018، سبق وشارك في مهرجانات أخرى؛ كمهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان الحسيمة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائي، وهو أمر لا يليق ببرمجة المهرجان المغربى.

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية بالدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ونافس على جائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا شاليه "Francois Chalais".

تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام لكنه مازال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يومًا بعد وفاة زوجته.

يقرر "بشاي" أن ينطلق في رحلة بقلب مصر بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب.

وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها خارج المستعمرة لأول مرة ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.. الفيلم بطولة راضي جمال وأحمد عبدالحفيظ وإخراج وتأليف أبوبكر شوقي.
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