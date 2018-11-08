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محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وفد نقابة المرشدين السياحيين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
إيهاب عمر
استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط ، بديوان عام المحافظة وفد نقابة المرشدين السياحيين، المكون من 50 مرشدا برئاسة وجيه جمال سكرتير عام النقابة والوفد المرافق له، على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد محطات سير رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة بدير العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية وزيارة بعض الاماكن الاثرية والسياحية وذلك للترويج السياحى لتلك الاماكن.

بحضور سكرتير عام نقابة المرشديين السياحيين والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة وعثمان الحسينى مدير عام الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحية واسامة انور بشاى مدير ادارة السياحة بالمحافظة.

وأشاد المحافظ ، بمبادرة نقابة المرشدين السياحيين وأهمية الترويج السياحى لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتى تم وضعها على خريطة السياحة العالمية والتى تلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتم البدء فى تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية الى تلك الاماكن والترويج لها فى المحافل المحلية والدولية، مشيرا الى الاجراءات التى اتخذتها المحافظة لاعادة بناء الانسان المصرى وتطوير الحركة الثقافية بالمحافظة وتفعيل قصور الثقافة ومراكز الشباب فضلا عن تنشيط الرحلات النهرية واستقبال المراكب السياحية والتى تعدت الـ 6 مراكب سياحية والتى ترسوا على مرسى المحافظة بالاضافة الى فتح الحداق والمتنزهات ورفع كفاءتها مؤكدا على أهمية المقومات التى تذخر بها المحافظة من وسائل نقل جوى وبرى وسكة حديد خاصة بعد تطوير مطار اسيوط الدولى لاستقبال الرحلات من جميع انحاء العالم.

ووجه وجيه جمال ، الشكر لمحافظ اسيوط وجميع القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة لاهتمامها بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة واتخاذ خطوات جادة لتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة ورفع كفاءة بعض الاماكن الاثرية والسياحية بالمحافظة لتكون مزار للمصريين والاجانب من مختلف دول العالم مؤكدا على تكاتف الجهود لاعادة مصر لمكانتها الكبيرة على خريطة السياحة العالمية وضم محافظة اسيوط لبرامج شركات السياحة العالمية والاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية ومشاركة محافظة اسيوط فى جميع المعارض بالقاهرة لعرض المنتجات والحرف التراثية واليدوية.

واشار عثمان الحسينى، الى ان وفد نقابة المرشدين السياحيين للمحافظة بدأ بزيارة محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة ومنها دير السيدة العذراء مريم بقرية دير درنكة ولقاء الانبا يوأنس مطران الاقباط الارثوذوكس بأسيوط ومشاهد أهم معالم الدير والاستماع الى شرح لتاريخه ومكانته الدينية والاثرية كما زار الوفد دير السيدة العذراء بالمحرق بمركز القوصية ثانى محطات العائلة المقدسة منوها الى انه تم تقديم الهدايا واسطوانات تاريخ أسيوط والاماكن الاثرية بها بجميع اللغات الى أعضاء الوفد.

كما استمع المحافظ الى مقترحات اعضاء الوفد وانطباعاتهم عن زيارة المحافظة وتفقد بعض الاماكن الاثرية والسياحية بها وفى نهاية اللقاء قدم محافظ أسيوط درع المحافظة لسكرتير عام النقابة تقديرا لجهودهم ومبادرتهم بزيارة الاماكن الاثرية بالمحافظة والترويح السياحى لها بين الوفود السياحية وشركات السياحة العالمية.
محافظ أسيوط يستقبل وفد نقابة المرشدين السياحيين
محافظ أسيوط يستقبل وفد نقابة المرشدين السياحيين
محافظ أسيوط يستقبل وفد نقابة المرشدين السياحيين
محافظ أسيوط يستقبل وفد نقابة المرشدين السياحيين
محافظ أسيوط يستقبل وفد نقابة المرشدين السياحيين
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