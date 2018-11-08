آثار القاهرة تنظم ندوة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

نظمت كلية الآثار بجامعة القاهرة، ندوة للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، وبمشاركة وزارة الصحة والسكان، ومركز الأورام بالقصر العيني، واتحاد الأطباء العرب، ومركز بهية، وبعض منظمات المجتمع المدني.





حاضر في الندوة الدكتور احسان يحيي الأستاذ بكلية التمريض بجامعة القاهرة، والدكتورة أميمة كامل رئيس لجنة التوعية باتحاد الأطباء العرب.



