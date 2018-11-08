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تعليم

آثار القاهرة تنظم ندوة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نظمت كلية الآثار بجامعة القاهرة، ندوة للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، وبمشاركة وزارة الصحة والسكان، ومركز الأورام بالقصر العيني، واتحاد الأطباء العرب، ومركز بهية، وبعض منظمات المجتمع المدني.

حاضر في الندوة الدكتور احسان يحيي الأستاذ بكلية التمريض بجامعة القاهرة، والدكتورة أميمة كامل رئيس لجنة التوعية باتحاد الأطباء العرب.

وتأتي الندوة في إطار التوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر لمكافحة سرطان الثدي، حيث تم استقبال حالات الكشف المبكر لعدد من الطالبات والموظفات بعيادة الكلية بالمجان.
آثار القاهرة تنظم ندوة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي
آثار القاهرة تنظم ندوة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي
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