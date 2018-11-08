خالد القماش: علينا التكاتف لتحقيق طموحات جماهير المنيا

أعرب خالد القماش المدير الفنى الجديد لفريق كرة القدم الاول بنادي المنيا، عن سعادته بخوض تجربة جديدة مع فريق كبير مثل المنيا الذي لديه القدرة والامكانيات علي الصعود للدوري الممتاز.



وقال القماش في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الفريق يحتاج لتدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وأسعي لجعلهم في حال افضل في جدول الترتيب".



وأكمل: "بعد ثاني تمرين لي وجدت العديد من اللاعبين المتميزين وسيكون اساس الفريق الذي سأبنيه خلال الفترة القادمة لكن يجب علي الجميع التكاتف والعمل يدا واحدة لتحقيق امال جماهير المنيا".



واختتم: "خلال فترة التوقف الحالية سيكون هناك العديد من المباريات الودية الداخلية مع فرق الناشئين بالنادي حتي يكتمل استعداد الفريق قبل مباراة ديروط ".



ويحتل فريق المنيا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الاولى "الصعيد" برصيد 15 نقطة بفارق اربع نقاط عن المتصدر بني سويف.