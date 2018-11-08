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رياضة

ثلاثى سموحة يغيب عن مباراة الجونة .. غدا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسرى غازى
يغيب 3 لاعبين من فريق سموحة عن معسكر الفريق السكندرى لخوض مباراة الجونة غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ14 فى الدورى الممتاز على ملعب الجونة.

وجاءت قائمة الغيابات للفريق السكندرى على النحو التالى: حسام حسن هداف الفريق للإصابة وأسامة إبراهيم للإصابة أيضا والسيد فريد نظرا للإيقاف.

واختار على ماهر المدير الفنى لفريق سموحة 21 لاعبا لمعسكر لقاء الجونة هم: فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وأحمد لورد وبخط الدفاع إسلام صالح وإبراهيم عبد القوى وياسر إبراهيم ومحمود عزت ومحمود منصور ورجب نبيل ومحمود معاذ وفى خط الوسط أحمد نبيل مانجا وأحمد حمص ومحمود سيد وديريك نسيبامبى وكناريا وعبد العزيز إمام وبخط الهجوم محمد حمدى زكي وأوميد اوكيرى وشريف رضا ويامادو تورو وأحمد حسن مكى وشيلونجو.
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