التعليم تحسم أزمة ضحايا مدرسة الوزير الوهمية

كشف أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم ، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ، لإنقاذ الطلاب الذين تظاهروا أمس أمام الوزارة بعد أن اكتشفوا أن مدرستهم نصبت عليهم.



حيث قال صابر في بيان رسمي له : لقد تقرر أن يتم توزيع طلاب أولي ثانوي المقيدين على هذه المدرسة الوهمية ، على مدارس أخرى مجاورة ، وبالنسبة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ، فقد طلبت منهم الوزارة تقديم بيان النجاح الذي يثبت نجاحهم في الصف الثالث الإعدادي ، للتأكد من نجاحهم و ، ليسمح لهم بعد ذلك بدخول الامتحانات مع زملائهم في باقي المدارس .



وتجمع أمس الخميس عددًا من أولياء الأمور أمام وزارة التربية والتعليم في وقفة احتجاجية احتجاجا على تعرض أبنائهم لعملية نصب



وقال الاهالي لصدى البلد : أبناؤنا مقيدين منذ ثلاث سنوات بمدرسة تسمى الوزير بدار السلام ، وفوجئنا انها مدرسة وهمية تعمل لصالح أحد مراكز الدروس الخصوصية



وقال الأهالي : فوجئنا أن أبناءنا شهادتهم السابقة كلها مزورة وغير معترف بها وابناءنا حاليا في ثانوية عامة و مستقبلهم يضيع.



وناشد الأهالي وزير التعليم بسرعة التدخل لإنقاذ مستقبل أبنائهم.