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محافظات

إذاعة نهائي الأهلى والترجي بـ 224 مركز شباب وناديا بأسوان

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:37 م
224 مركز شباب ونادى
224 مركز شباب ونادى رياضى بأسوان لمشاهدة نهائى دورى أبطال
شاذلى عبد الفتاح
قال هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان إنه تقرر إذاعة مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا داخل 224 مركز شباب وناديا رياضيا على مستوى المحافظة منها 194 مركز شباب و30 ناديًا بنطاق المحافظة وذلك مساء اليوم الجمعة.

وأشار "رشدى"، إلى أنه وجه مديرى مراكز الشباب بفتح المراكز لإستقبال الشباب لمشاهدة المباراة ، وخاصة أنه توجد هناك إستعدادات لتوفير المناخ الملائم للجمهور لمتابعة المباريات داخل الأندية ومراكز الشباب.

ولفت الى أن هناك عددًا من المراكز والأندية مجهزة بشاشات عملاقة كمركز شباب حى قدرى عثمان ، ومركز شباب مدينة أسوان، وأيضًا مراكز شباب اللديد والنزل ونجع الحوش ونجع السايح بإدارة إدفو ، ومراكز شباب البصالى والعتمور بحري وسلوا بحري وسلوا قبلى بإدارة كوم أمبو ، وكذا مراكز شباب الجعافرة والطويسة والشطب ومركز شباب مدينة دراو ومركز شباب الحربياب بإدارة دراو ، وأخيرًا مراكز شباب عنيبة وكلابشة والدر وتنقار بإدارة نصر النوبة.
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