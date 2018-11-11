تجديد حبس المتهمين بقتل شابين في مهاجمة مقهى المعتمدية بأسلحة رشاشة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، حبس ميكانيكي وعاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل نجل صاحب مقهى وبائع أسطوانات غاز بعد إطلاق النيران على رواد مقهى في كرداسة، بسبب خلافات مالية.





واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، بأن خلافات مالية بين المتهم الرئيسي والمجني عليه الأول، دفعته للاستعانة بالمتهم الثاني، حيث انتهز تواجد خصمه بمقهى والده بمنطقة المعتمدية، وأطلق الأعيرة النارية تجاهه، ما أسفر عن مقتله.





وأضاف المتهمان أن إحدى الطلقات أصابت بائع إسطوانات الغاز تصادف وجوده بالمقهى، إلا أنه لم يكن مستهدفا، وذكرا أن الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما، هي عبارة عن 3 بنادق آلية "رشاش" إحداها تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.





كان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما بمنطقة المعتمدية، وعلى الفور انتقل العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث شمال أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات أن الحادث أسفر عن مقتل نجل صاحب المقهى، بالإضافة إلى بائع أسطوانات غاز، نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية من سلاح آلي.





وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن نجل صاحب المقهى يدعى "سيد.ح" تربطه خلافات مالية مع شخص يدعى "كريم.ن"، وقبل الحادث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، إلا أنه تم عقد جلسة صلح لهما انتهت بالتراضى بينهما.





أكدت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن المتهم "كريم" قرر الانتقام من نجل صاحب المقهى، لاعتدائه عليه بالضرب خلال المشاجرة، فاستعان بأحد الأشخاص يقود دراجة بخارية، وأطلق النار على نجل صاحب المقهى مما أسفر عن مقتله، كما أصيب بائع أسطوانات غاز يدعى "زيزو" بطلق ناري فارق على إثره الحياة.





وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة من ضبط المتهم الرئيسى، عقب الجريمة، ومن خلال مطاردة المتهم الثانى الهارب، وإعداد عدة أكمنة له، تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من ضبطه، كما تم ضبط 3 أسلحة آلية "رشاش" من بينها سلاح الجريمة، وعدد من الطلقات غير مرخصة.



