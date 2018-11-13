الأهلي السعودي يسعى لحل أزمة نجم الفريق

يعقد مسئولو النادي الأهلي السعودي اجتماعًا مع مهند عسيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة لاحتواء الأزمة التي وقعت بين الطرفين في الفترة الماضية.



وأشارت الصحف السعودية إلى أن عقوبة إبعاد عسيري عن الفريق الأساسي وتحويله إلى التدريبات منفردا، ستنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، على أن يعود اللاعب إلى المشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.



يذكر أن الجهازين الفني والإداري لفريق الأهلي فرضا عقوبة على مهند عسيري بعد مباراة الفريق أمام الفتح في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.