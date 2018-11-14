يوفنتوس يستهدف ظهير أيسر برشلونة حال فشل التعاقد مع مارسيلو

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي، عن بديل لـ اللاعب أليكس ساندرو ظهير أيسر الفريق، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، نهاية الموسم الحالي.



ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، لتعويض رحيل اللاعب أليكس ساندرو.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن في حال فشل التعاقد مع مارسيلو، فإن جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة سيكون هو البديل للحصول على خدماته.



وأشارت "توتو سبورت" في تقريرها إلى أن اليوفي يراقب ألبا منذ فترة، ويحاول استغلال تجاهل إدارة البارسا لعدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2020، حتى الآن.



وكانت ربطت تقارير صحفية إيطالية سابقة، اسم مارسيلو بالانتقال إلى يوفنتوس نهاية الموسم الحالي، للعب بجانب زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم لصفوف السيدة العجوز الصيف الماضي.