مراسل"صدى البلد" في بروكسل: أزمة طاقة تضرب أوروبا.. وإلغاء رحلات طيران بسبب نقص الوقود| تفاصيل

أكد مجدي يوسف، مراسل قناة "صدى البلد" في بروكسل، أن أوروبا بدأت تعاني من تداعيات أزمة الطاقة، حيث تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية بسبب نقص الوقود، مع توجه أوروبي لدعم استخدام الطاقة الكهربائية كبديل للطاقة التقليدية، بدعم من المفوضية الأوروبية.

استمرار أزمة مضيق هرمز

وقال "يوسف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يدفع أوروبا إلى إعادة النظر في علاقاتها مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الملف قيد المناقشة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى احتواء الأزمة الإيرانية في أسرع وقت، في ظل ما وصفه بأنها أكبر أزمة طاقة يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن أي انفراجة حتى في حال فتح مضيق هرمز قد تحتاج إلى عدة أشهر.

وتابع أن الشعوب الأوروبية ليست طرفًا في هذه الأزمات لكنها تتحمل تداعياتها الاقتصادية، موضحًا أن أسعار السلع والخدمات شهدت ارتفاعات كبيرة دون استثناء.

واختتم قائلا: "أسعار تذاكر الطيران في أوروبا ارتفعت بأكثر من 150%.. هنبطل نسافر تاني زي ما بطلنا أكل السلطة".