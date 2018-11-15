نادية الجندى لـ صدى البلد: فيلم الباطنية تم عرضه بأمر من الرئيس السادات

كشفت الفنانة نادية الجندى عن كواليس أزمة فيلمها الشهير "الباطنية" الذى تعرض لهجوم كبير من قبل الصحافة والإعلام بوازع من أعداء النجاح وتسببوا فى صدور قرار بوقف عرض الفيلم.
وأضافت نادية الجندى فى تصريح لـ "صدى البلد": "تم وقف عرض الفيلم على الرغم من حصوله على تصريح بالعرض من قبل الرقابة على المصنفات الفنية وبدعوى أن الفيلم يقدم صورة سلبية على المجتمع المصرى وأحد أحيائها وهى الباطنية.
وأشارت نادية عندما طلب الريس الراحل أنور السادات مشاهدته للفيلم أجاز عرضه وأعجب به وكان هذا العمل دافعها لمواجهة تجار المخدرات فى هذه المنطقة.
يذكر ان نادية الجندى ستم تكريمها فى ختام مهرجان القومى للسينما والذى يقام فى المسرح الصغير بدار الاوبرا يوم الاحد المقبل