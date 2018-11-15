نادية الجندى لـ صدى البلد: فيلم الباطنية تم عرضه بأمر من الرئيس السادات

كشفت الفنانة نادية الجندى عن كواليس أزمة فيلمها الشهير "الباطنية" الذى تعرض لهجوم كبير من قبل الصحافة والإعلام بوازع من أعداء النجاح وتسببوا فى صدور قرار بوقف عرض الفيلم.





وأضافت نادية الجندى فى تصريح لـ "صدى البلد": "تم وقف عرض الفيلم على الرغم من حصوله على تصريح بالعرض من قبل الرقابة على المصنفات الفنية وبدعوى أ ن الفيلم يقدم صورة سلبية على المجتمع المصرى وأحد أحيائها وهى الباطنية.