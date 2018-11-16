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فن

خالد الصاوي يكشف عن فيلمه الجديد مع تامر حسنى

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
سمر سعد
كشف الفنان خالد الصاوي عن فيلمه الجديد المرتقب الذي يشارك في بطولته الفنان تامر حسنى.

ونشر الصاوى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعه بتامر حسنى وعلق عليها قائلا "أخويا الجميل والمتألق النجم تامر_حسني. مبروك علينا فيلم حمزة يا أبو أدم ويجعله خير علينا كلنا".

وأضاف "تامر حسني صوت وموهبة وأداء مشرف على كافة المستويات ورجولة. دعواتكم لينا".

من ناحية أخرى، بدأ الفنان خالد الصاوى التحضير لمسلسل "أبيض غامق" الذى يعود به إلى الدراما بعد انقطاع دام لمدة عامين منذ آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى".

ويشارك في بطولة المسلسل، الذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضانى الفنان طارق لطفى، ويتضمن العمل 45 حلقة وجار حاليا اختيار باقى أبطال العمل.
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