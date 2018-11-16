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رياضة

إقبال جماهيرى ضعيف بـ برج العرب لحضور لقاء مصر وتونس.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:32 م
مباراة مصر وتونس
مباراة مصر وتونس
يسرى غازى
شهدت مباراة منتخب مصر وتونس المقرر انطلاقها بعد قليل في إطار الجولة الخامسة من عمر منافسات الجولة الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية إقبالا جماهيريا ضعيفا على الحضور لمتابعة اللقاء.

ودفع المكسيكى خافيير آجيرى مدرب الفراعنة الكبار بتشكيل ضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أحمد المحمدي

خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عمرو وردة - محمود حسن تريزيجية

خط الهجوم : مروان محسن
إقبال جماهيرى ضعيف بـ برج العرب لحضور لقاء مصر وتونس.. صور
إقبال جماهيرى ضعيف بـ برج العرب لحضور لقاء مصر وتونس.. صور
إقبال جماهيرى ضعيف بـ برج العرب لحضور لقاء مصر وتونس.. صور
إقبال جماهيرى ضعيف بـ برج العرب لحضور لقاء مصر وتونس.. صور
إقبال جماهيرى ضعيف بـ برج العرب لحضور لقاء مصر وتونس.. صور
إقبال جماهيرى ضعيف بـ برج العرب لحضور لقاء مصر وتونس.. صور
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