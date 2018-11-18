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أخبار العالم

ارتفاع أعداد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 76 قتيلا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ليصل إلى 76 شخصا ، و 1276 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال رئيس شرطة مقاطعة بوت كوري هوني - في تصريحات ، أوردتها قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية " إن عدد المفقودين بلغ حتى اليوم 1276 شخصا، أي ازداد بمقدار 275 شخصا ، وتم العثور على 5 جثث ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 76 شخصا ".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقى أمس باللائمة على إدارة الغابات في التسبب بالحرائق التي تشهدها ولاية كاليفورنيا وخروجها عن السيطرة.

وتوجه ترامب إلى كاليفورنيا وهبطت طائرته وسط ضباب دخاني في مطار تشيكو ليبدأ تفقد مناطق الحرائق ويلتقي مع السكان النازحين.
وقال ترامب في تصريحات "لم يكن أحد يظن أن هذا سيحدث، هذا أمر محزن للغاية".
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