ضبط 40 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، خلال حملة للتصدي لتجار السوق السوداء ومهربي السلع الغذائية الهامة لافتعال أزمة من ضبط 40 طن أرز مخزونة بفراكة أرز بدون ترخيص تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء.





اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط "ممدوح س م 42" المدير المسئول عن فراكة أرز (بدون ترخيص) ملك المدعو "محمد ع ع 35 سنة "كائنة قرية طيبة بمركز الدلنجات والمدعو "أشرف ش ع".



