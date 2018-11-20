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حوادث

ضبط 40 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، خلال حملة للتصدي لتجار السوق السوداء ومهربي السلع الغذائية الهامة لافتعال أزمة من ضبط 40 طن أرز مخزونة بفراكة أرز بدون ترخيص تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط "ممدوح س م 42" المدير المسئول عن فراكة أرز (بدون ترخيص) ملك المدعو "محمد ع ع 35 سنة "كائنة قرية طيبة بمركز الدلنجات والمدعو "أشرف ش ع".

لقيامهما بإدارة فراكه أرز بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وحيازة وتخزين كميات من الأرز الأبيض والشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها في أوقات أخرى، مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزتهما  كمية (20) طن أرز شعير، (20) طن أرز أبيض، وجارٍ تحرير المحضرين اللازمين للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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