ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مدينة رفح يتفقد تجمعات الأسر المقيمة ببئر العبد .. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:04 م
العميد مصطفي محمد
العميد مصطفي محمد مصطفي رئيس مركز ومدينة رفح
احمد صالح
تفقد اليوم العميد مصطفي محمد مصطفي رئيس مركز ومدينة رفح بشمال سيناء  أحد تجمعات الأسر التي تركت منازلها برفح للإقامة بمركز بئر العبد تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وزار لتجمع أبوعليان والذي تم إنشاؤه جنوب قرية السادات شرق مدينة بئر العبد وذلك للوقوف على المشاكل والقضايا الملحة والعمل على حلها.

واستمع رئيس مدينة رفح الي مطالب المواطنين ودار حوار في قضايا متعدده وتم مناقشة كل الأمور التي تهم المجتمع الوافد من رفح والشيخ زويد كما قام بجولة داخل التجمع وقد وعد بدراسة المطالب والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع المحافظة.
رئيس مدينة رفح يتفقد تجمعات الأسر المقيمة ببئر العبد .. صور
رئيس مدينة رفح يتفقد تجمعات الأسر المقيمة ببئر العبد .. صور
رئيس مدينة رفح يتفقد تجمعات الأسر المقيمة ببئر العبد .. صور
رئيس مدينة رفح يتفقد تجمعات الأسر المقيمة ببئر العبد .. صور
loading...

ترشيحاتنا

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

الأرصاد: تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد بدءا من الخميس وذروتها السبت

أول تعليق من الحكم الزامبي بعد إيقافه من قبل الكاف بسبب الترجى

ميرور: النني قريب من الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي مقابل 15 مليون

بشهادة الكاف.. تتويج الترجي التونسي بدورى أبطال إفريقيا باطل

فوضى في شوارع فرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

ابحث مع الشرطة .. ننشر صور الفتاتين المقتولتين بالعبور للكشف عن هويتهما

مجلة بريطانية: مصر آمنة للسياح وشواطئها أصبحت بديلا لمنتجعات إسبانيا

تحذير جديد من زجاجات المياه البلاستيك: تسبب السرطان.. فيديو

الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف من Michael Kors.. وهذه تكلفته

بشرى تلفت الأنظار ببساطتها على السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

Thuraya X5 أول هاتف قمر صناعي ذكي في العالم .. صور

درة بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر
العامة للاستثمار: حجم الاقتراض في مصر معقول.. والاستثمار الخاص زاد بنسبة 27%
فيديوجراف | أزمة الوقود تشعل فرنسا
شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو
أحمد موسى يقدم حلقة خاصة في حب الرسول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟