رئيس مدينة رفح يتفقد تجمعات الأسر المقيمة ببئر العبد .. صور

تفقد اليوم العميد مصطفي محمد مصطفي رئيس مركز ومدينة رفح بشمال سيناء أحد تجمعات الأسر التي تركت منازلها برفح للإقامة بمركز بئر العبد تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وزار لتجمع أبوعليان والذي تم إنشاؤه جنوب قرية السادات شرق مدينة بئر العبد وذلك للوقوف على المشاكل والقضايا الملحة والعمل على حلها.



واستمع رئيس مدينة رفح الي مطالب المواطنين ودار حوار في قضايا متعدده وتم مناقشة كل الأمور التي تهم المجتمع الوافد من رفح والشيخ زويد كما قام بجولة داخل التجمع وقد وعد بدراسة المطالب والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع المحافظة.