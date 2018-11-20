عليا الوفد تفوض أبو شقة لاتخاذ القرارات اللازمة ضد المرشحين الخاسرين في الانتخابات

فوضت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها المنعقد الآن بمقر الحزب، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب في اتخاذ القرارات اللازمة تجاه المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التي أجريت يوم 9 نوفمبر الجاري، وقاموا بالطعن أمام القضاء على بطلان نتيجة الانتخابات.



ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، ان الانتخابات تمت بشفافية، وما قام به الخاسرون يمثل خطرا حقيقيا على الحزب بتصدير الشائعات التي تضرب استقراره.



وأعلن أبو شقة خلال كلمته فى مؤتمر صحفى بعد انتهاء انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد أن الهيئة العليا في انعقاد دائم لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها الحزب.