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أخبار العالم

6 مصابين بجروح خطيرة في انهيار جسر بمدينة فورونيج الروسية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
لانا طارق
أبلغ قسم الطوارئ الإقليمي فى روسيا، عن انهيار جسر في مدينة فورونيج الروسية، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة.

وصرح قسم الطوارئ، لوكالة "تاس" الروسية، بأن الانهيار حدث أثناء العمل على ترميم الجسر والذي بدأ منذ شهر.

وكشف قسم الطوارئ عن أن حالة المصابين تتراوح بين المتوسطة والحرجة، إذ أن 3 منهم فى حالة خطيرة للغاية وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور.

ويعاني المصابون من كسور فى الجمجمة وكسر في الذراعين والقدمين وغيرها من الإصابات الخطيرة.
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