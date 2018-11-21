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محافظات

محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم في الكاراتيه.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:11 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم بتكريم عبدالعزيز عاصم عبدالعزيز متحدي الإعاقة بمناسبة فوزه ببطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت مؤخرا بمدينة مدريد بأسبانيا بإهدائه شهادة تقدير.

وأعرب شاروبيم عن سعادته بفوزه بهذه البطولة العالمية والتي اشترك فيها عدد كبير من اللاعبين الدوليين واستطاع أن يحقق إنجازا عالميا يمثل فخرا للمصريين جميعا ولأبناء الدقهلية على وجه الخصوص .

وأضاف المحافظ أن الإعاقة هي إعاقة الروح التي تستسلم لأي صعاب في الحياة بينما البطل العالمي هو الذي لعب بكل جدية وتحدى إعاقته بل نسي الإعاقة تماما لذلك نجح في تحقيق ما لم يحققه العديد من الأصحاء.

كما قام شاروبيم بتكريم المدرب المصري هاني طنيب لحصوله على لقب المدرب الدولي خلال هذه البطولة ،كما قام بتكريم الحكم المصري أحمد نور الهادي لحصوله على الشارة الدولية في التحكيم والثلاثة من أبناء محافظة الدقهلية التي قال عنها شاروبيم أنها محافظة عريقة قدمت لمصر والعالم عشرات الشخصيات من الأعلام في كافة المجالات ،كما أنها سجلت اسمها في سجل التاريخ بأحرف من نور عندما استطاعت أسر لويس التاسع عشر في دار ابن لقمان في مدينة المنصورة .
محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم في الكاراتيه.. صور
محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم في الكاراتيه.. صور
محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم في الكاراتيه.. صور
محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم في الكاراتيه.. صور
محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم في الكاراتيه.. صور
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