محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم في الكاراتيه.. صور

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم بتكريم عبدالعزيز عاصم عبدالعزيز متحدي الإعاقة بمناسبة فوزه ببطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت مؤخرا بمدينة مدريد بأسبانيا بإهدائه شهادة تقدير.





وأعرب شاروبيم عن سعادته بفوزه بهذه البطولة العالمية والتي اشترك فيها عدد كبير من اللاعبين الدوليين واستطاع أن يحقق إنجازا عالميا يمثل فخرا للمصريين جميعا ولأبناء الدقهلية على وجه الخصوص .





وأضاف المحافظ أن الإعاقة هي إعاقة الروح التي تستسلم لأي صعاب في الحياة بينما البطل العالمي هو الذي لعب بكل جدية وتحدى إعاقته بل نسي الإعاقة تماما لذلك نجح في تحقيق ما لم يحققه العديد من الأصحاء.



