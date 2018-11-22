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أخبار البلد

ننشر تشكيل مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية الجديد.. الشاعر رئيسًا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:37 م
أعضاء مجلس ادارة
أعضاء مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية
محمد الاسكندرانى
اجتمعت اليوم غرفة الشركات السياحية فى أولى جلساتها عقب الفوز فى انتخابات الغرفة الذى أجرى يوم 31 أكتوبر الماضى.

وحصل "صدى البلد" على تشكيل المجلس الجديد لغرفة شركات السياحة كالآتي: "حسام الشاعر رئيسا للغرفة، باسل السيسي نائب، أمين الصندوق محمد فاروق، هيئه المكتب حسام الشاعر، علاء الغمري، يسري السعودي، علي المناسترلي".

فيما تقلد أحمد ابراهيم رئيسا للجنة السياحة الدينية، نادر عياد لجنة النقل و الطيران، التدريب علي المناسترلي، شئون الأعضاء علاء الغمري، فض المنازعات يسري السعودي، السياحة الخارجية جورج فوزي.
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