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مرأة

لعشاق برجر الباذنجان.. مقاديره وطريقة تحضيره

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف هالة فهمي، طريقة تحضير برجر الباذنجان بمذاق لا يقاوم.

مقادير برجر الباذنجان :

حبة باذنجان كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة بصل
حلقات فص ثوم مفروم
كوب جبنة شيدر مبشورة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومة
ملعقة صغيرة ملح بحر
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود للتقديم
بطاطس محمرة

طريقة تحضير برجر الباذنجان:

* تضرب جميع المكونات في الكبة

* يضاف إليها الجبنة والبقدونس والفلفل الأسود وتخلط جيدا

* يدخل الخليط الثلاجة لمدة 20 دقيقة

* يشكل على 8 أقراص كالبرجر

* يحمر البرجر في قليل من زيت الزيتون ويقدم ساخنًا مع البطاطس المحمرة
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