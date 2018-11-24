لعشاق برجر الباذنجان.. مقاديره وطريقة تحضيره

قدمت الشيف هالة فهمي، طريقة تحضير برجر الباذنجان بمذاق لا يقاوم.
مقادير برجر الباذنجان :
حبة باذنجان كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة بصل
حلقات فص ثوم مفروم
كوب جبنة شيدر مبشورة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومة
ملعقة صغيرة ملح بحر
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود للتقديم
بطاطس محمرة
طريقة تحضير برجر الباذنجان:
* تضرب جميع المكونات في الكبة
* يضاف إليها الجبنة والبقدونس والفلفل الأسود وتخلط جيدا
* يدخل الخليط الثلاجة لمدة 20 دقيقة
* يشكل على 8 أقراص كالبرجر
* يحمر البرجر في قليل من زيت الزيتون ويقدم ساخنًا مع البطاطس المحمرة
مقادير برجر الباذنجان :
حبة باذنجان كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة بصل
حلقات فص ثوم مفروم
كوب جبنة شيدر مبشورة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومة
ملعقة صغيرة ملح بحر
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود للتقديم
بطاطس محمرة
طريقة تحضير برجر الباذنجان:
* تضرب جميع المكونات في الكبة
* يضاف إليها الجبنة والبقدونس والفلفل الأسود وتخلط جيدا
* يدخل الخليط الثلاجة لمدة 20 دقيقة
* يشكل على 8 أقراص كالبرجر
* يحمر البرجر في قليل من زيت الزيتون ويقدم ساخنًا مع البطاطس المحمرة