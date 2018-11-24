لعشاق برجر الباذنجان.. مقاديره وطريقة تحضيره

قدمت الشيف هالة فهمي، طريقة تحضير برجر الباذنجان بمذاق لا يقاوم.



مقادير برجر الباذنجان :



حبة باذنجان كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة بصل

حلقات فص ثوم مفروم

كوب جبنة شيدر مبشورة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومة

ملعقة صغيرة ملح بحر

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود للتقديم

بطاطس محمرة



طريقة تحضير برجر الباذنجان:



* تضرب جميع المكونات في الكبة



* يضاف إليها الجبنة والبقدونس والفلفل الأسود وتخلط جيدا



* يدخل الخليط الثلاجة لمدة 20 دقيقة



* يشكل على 8 أقراص كالبرجر



* يحمر البرجر في قليل من زيت الزيتون ويقدم ساخنًا مع البطاطس المحمرة