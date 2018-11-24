فرج عامر: شفنا العذاب أيام الإخوان في الصناعة.. فيديو

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة الرياضي، إنه من الضروري ألا تفرض الضريبة العقارية على الصناع والمستثمرين، لأنهم ينشئون مصانع إنتاجية.





وأضاف "عامر" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "من ينشئ مصنعاً في مصر هو رجل وطني، وأنا مستثمر مصري وطني صانع، وكنت بخسر ولكنني بدأت أكسب ومبسوط لأن البديل كان زفت وعشنا أياماً شفنا فيها العذاب أيام الإخوان".



