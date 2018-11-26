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رياضة

أحمد أيوب: أتمنى استمرار محمد يوسف مديرا فنيا للأهلي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
محمد يوسف مديرا فنيا
محمد يوسف مديرا فنيا للأهلي
حسن العمدة
تمنى أحمد أيوب، مدرب عام النادي الأهلي السابق، استمرار محمد يوسف مدرب الأهلي الحالي على رأس القيادة الفنية للأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال أيوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " اتمنى استمرار يوسف، استطاع ان يحصد لقب افريقيا ولقب السوبر عقب رحيل حسام البدري عندما كان مديرا فنيا للفريق فى وقت سابق.
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