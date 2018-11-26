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وزير التعليم: امتحان واحد فى التيرم لأولى ثانوي ولن نحتسب درجاته

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن درجات الصف الأول الثانوي "تجريبية" ولن تؤثر على دخول الجامعة، أن هدف الامتحانات التعود على النظام الجديد ولكن أولياء الأمور يتعاملون مع الصف الأول الثانوي باعتباره مسألة حياة أو موت بلا داعي.

وقال "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية dmc، إن النظام الجديد للامتحانات سيثبت أن الدروس الخصوصية بلا جدوى، معلقًا: "في عناصر بتخوف أهالي الطلاب من الامتحانات.. وعايزين النظام القديم يستمر عشان الأولاد ياخده دروس".

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة قررت إجراء امتحان واحد بالفصل الدراسي الأول ولن تحسب درجاته للصف الأول الثانوي، متابعًا: " نحاول إدخال الطالب الامتحان بلا توتر".
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