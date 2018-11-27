وفد قضائي سعودي يزور وزارة العدل للإطلاع على الخبرات المصرية

التقى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بمقر وزارة العدل وفد قضائي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ سلمان بن حمد الشنوان رئيس محكمة الاستئناف وامين عام مجلس القضاء الأعلى السعودي سابقاً، يرافقه لفيف من القضاة، وذلك ضمن زيارة لمصر لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية فى مجال توثيق إجراءات محكمة النقض والاستئناف.



ويحث اللقاء كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القضائي والإطلاع على التجربة المصرية في التقاضي بمحكمتي النقض والاستئناف وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء السعودي.



أعقب هذا لقاء الوفد بالمستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، ثم جولة بقطاعات الوزارة المعنية بهدف الزيارة كقطاعات التفتيش القضائي والإدارات القانونية والخبراء والطب الشرعي.



ويتضمن البرنامج أيضًا زيارة مطولة لمحكمة النقض للتعريف بالمحكمة ودورها وإجراءاتها من خلال جولة ميدانية بالمحكمة للتعرف عمليا على أقسامها وإجراءات التوثيق المعتمدة بها، وأيضا زيارة محكمة استئناف القاهرة للتعرف على إجراءات سير العمل بها.



تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع أشقائها من الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.



