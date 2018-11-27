ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

وفد قضائي سعودي يزور وزارة العدل للإطلاع على الخبرات المصرية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
عمرو خليفة و جودت عيد
التقى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بمقر وزارة العدل وفد قضائي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ سلمان بن حمد الشنوان رئيس محكمة الاستئناف وامين عام مجلس القضاء الأعلى السعودي سابقاً، يرافقه لفيف من القضاة، وذلك ضمن زيارة لمصر لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية فى مجال توثيق إجراءات محكمة النقض والاستئناف.

ويحث اللقاء كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القضائي والإطلاع على التجربة المصرية في التقاضي بمحكمتي النقض والاستئناف وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء السعودي.

أعقب هذا لقاء الوفد بالمستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، ثم جولة بقطاعات الوزارة المعنية بهدف الزيارة كقطاعات التفتيش القضائي والإدارات القانونية والخبراء والطب الشرعي.

ويتضمن البرنامج أيضًا زيارة مطولة لمحكمة النقض للتعريف بالمحكمة ودورها وإجراءاتها من خلال جولة ميدانية بالمحكمة للتعرف عمليا على أقسامها وإجراءات التوثيق المعتمدة بها، وأيضا زيارة محكمة استئناف القاهرة للتعرف على إجراءات سير العمل بها.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع أشقائها من الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.

وفد قضائي سعودي يزور وزارة العدل للإطلاع على الخبرات المصرية
وفد قضائي سعودي يزور وزارة العدل للإطلاع على الخبرات المصرية
وفد قضائي سعودي يزور وزارة العدل للإطلاع على الخبرات المصرية
وفد قضائي سعودي يزور وزارة العدل للإطلاع على الخبرات المصرية
وفد قضائي سعودي يزور وزارة العدل للإطلاع على الخبرات المصرية
loading...

ترشيحاتنا

الإعلام السعودي يحتفي بإضاءة الأهرامات بعلم المملكة

ضبط محام لقتله زوجته وإصابته حماته بسبب خلافات عائلية بطنطا

النقض تؤيد المشدد من 7 إلى 10 سنوات للمتهمين في أحداث عنف ناهيا

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

تقرير لـ فرانس 24: في تونس مساواة للنساء وعنصرية ضد الأموات

الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات انتشرت خلال 5 أيام.. فيديو

اليوم.. النقض تصدر حكمها في طعن توفيق عكاشة على تزوير شهادة الدكتوراة

أسرع وصفة لتوحيد لون البشرة

ماذا فعل بن سلمان في 5 زيارات سابقة لمصر

استعدادات بمطارالقاهرة لمغادرة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

المقاصة يكشف حقيقة قرب رحيل انطوي وتراوري خلال الانتقالات الشتوية

بعد مقتل مدرسة بسبب لعبة إلكترونية.. أستاذ علم نفس تقدم الحل لمواجهة هذه الألعاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النقل والمالية تطلقان مشروع مسارات مواصلات مصر على جوجل.. صور

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

فيديو

مصطفى بكري: الأزمة اليمنية على رأس أولويات مصر والسعودية.. فيديو
مختار غباشي: مصر والسعودية العمود الفقري للعالم العربي.. فيديو
أحد المشاركين بمسابقة SHELL ECO: نصنع سيارة ذاتية القيادة.. فيديو
شاهد.. المصريون يرحبون بـ محمد بن سلمان بطريقة خاصة
تقرير لـ فرانس 24: في تونس مساواة للنساء وعنصرية ضد الأموات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟