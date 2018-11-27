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أخبار العالم

الخارجية الروسية تحذر مواطنيها من دخول أوكرانيا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:08 م
أرشيفية
أرشيفية
لانا طارق
حذرت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا أو التعامل مع أي جهة أوكرانية، بسبب الخلافات بين البلدين.

ونشرت وزارة العدل ومركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية رسالة تحذيرية تطالب فيها الشعب الروسى بأخذ الاحتياطات اللازمة فى التعامل مع أى جهة أوكرانية نظرًا للأزمة الراهنة بين البلدين، إلى جانب الأحكام العرفية التى أعلنتها أوكرانيا.

وقال مركز الأزمات، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذى نشرته وكالة "تاس" الروسية: "إن التفاقم الحاد للأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا جعل أوكرانيا تتصرف بشكل عدائى واضح ضد الشعب الروسى، أنها تتخذ إجراءات حالية لحظر دخول الروس أراضيها".

كان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكوقد قد أعلن, أمس ، دعمه لاقتراح مجلس الوزراء الأوكرانى بشأن فرض الأحكام العرفية بالبلاد، وتقديمه إلى مجلس الأمن والدفاع الوطنى للنظر فيه، وإحالته إلى البرلمان.

يذكر أن سبب هذا القرار، هو احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية في منطقة مضيق كيرتش، والتي كانت تسير من أوديسا إلى ماريوبول، وعبرت الحدود الروسية بشكل غير قانوني، ودخلت المياه الإقليمية الروسية.
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