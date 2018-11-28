نيودلهي: رئيس وزراء الهند يجتمع بالرئيس الصيني على هامش قمة العشرين

قال وزير الخارجية الهندى فيجاي جوخال، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني تشي جين بينج سيجتمعان على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر إقامتها في الأرجنتين.



وأضاف جوخال - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الأربعاء/ - أن الاجتماع يهدف إلى إذابة الجليد بين البلدين بعد المواجهة العسكرية التي جرت على حدودهما المتنازع عليها العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الرابع لهما هذا العام، ومن المقرر أن يناقشا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.



يذكر أنه من المقرر أن يشارك جيشا البلدين في تدريبات مشتركة هذا العام بهدف بناء الثقة بعد المواجهة التي استمرت 73 يوما في منطقة من الحدود عند جبال الهيمالايا وأثارت المخاوف من نشوب حرب.

