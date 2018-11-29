رئيس العربية للتصنيع: جاهزون لدعم الجيوش وتلبية احتياجات الأشقاء

رحب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمهندس محمد القاضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.





وقال "التراس" خلال لقائه مع رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، إن العلاقات المصرية السعودية متميزة منذ تاريخ طويل، مؤكدا أن علاقة مصر بالدول العربية جيدة وهناك تعاون مشترك ودائم بين مصر وأشقائها.





وأضاف أن أمن السعودية من الأمن القومي المصري كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن العربية للتصنيع حريصة على تلبية احتياجات الجيوش العربية في المنطقة سواء في المجال العسكري والمدني.





وأوضح أن مصر تسعى في هذه الزيارة لتوسيع القاعدة العسكرية بين مصر والسعودية بالتكامل في التصنيع العسكري والصيانة والمعدات والتوسع في البحث العسكري وهذا ما تم الاتفاق عليه مع خلال اللقاء، مشددا على أن الصناعات العسكرية هي قاطرة التقدم في الصناعات.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير لتطوير التصنيع المحلي في مصر، وأوصى الرئيس بتطوير الهيئة العربية للتصنيع في نطاق التطور التكنولوجي الحديث لزيادة الشركات الدولية والاستثمارات المحلية في مصر.



