ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس العربية للتصنيع: جاهزون لدعم الجيوش وتلبية احتياجات الأشقاء

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:08 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كريم الخطيب
رحب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمهندس محمد القاضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

وقال "التراس" خلال لقائه مع رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، إن العلاقات المصرية السعودية متميزة منذ تاريخ طويل، مؤكدا أن علاقة مصر بالدول العربية جيدة وهناك تعاون مشترك ودائم بين مصر وأشقائها.

وأضاف أن أمن السعودية من الأمن القومي المصري كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن العربية للتصنيع حريصة على تلبية احتياجات الجيوش العربية في المنطقة سواء في المجال العسكري والمدني.

وأوضح أن مصر تسعى في هذه الزيارة لتوسيع القاعدة العسكرية بين مصر والسعودية بالتكامل في التصنيع العسكري والصيانة والمعدات والتوسع في البحث العسكري وهذا ما تم الاتفاق عليه مع خلال اللقاء، مشددا على أن الصناعات العسكرية هي قاطرة التقدم في الصناعات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير لتطوير التصنيع المحلي في مصر، وأوصى الرئيس بتطوير الهيئة العربية للتصنيع في نطاق التطور التكنولوجي الحديث لزيادة الشركات الدولية والاستثمارات المحلية في مصر.

ولفت إلى أن معرض إيديكس 2018 يضم عددا كبيرا من الشركات والدول والوفود المشاركة، مؤكدا أن المعرض فخر لكل المصريين خاصة أنه يتم لأول مرة معرض للتسليح على أراض مصرية.
loading...

ترشيحاتنا

الداخلية تعلن الحرب على المعتدين على أملاك الدولة لإزالة التعديات

نائب وزير النقل يكشف سبب تأجيل مناقصة خط سكك حديد السخنة - العلمين الجديدة

رئيس العربية للتصنيع: جاهزون لدعم الجيوش وتلبية احتياجات الأشقاء

صالح جمعة يظهر في تدريبات الأهلي.. ويتعهد لعبد الحفيظ بالالتزام

استبعاد جهاد جريشة من إدارة إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية بسبب المصرى

قرار جمهورى بالموافقة على الإعفاء المتبادل بين مصر وإندونيسيا من تأشيرات الدخول

دراسة حديثة: البلطجة والعنف والغضب أعراض قلة النوم

الجبلاية يصدم بتروجت قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

الأهلي يذبح عجلا للتخلص من النحس .. صور

نور علي: نستحق الفوز على الجزيرة.. ومباراة العودة صعبة

هشام سليم: علاقتي ببناتي ليست جيدة.. وبمل من التمثيل.. فيديو

مفاجآت وإمكانيات مبهرة يتيحها واتس أب.. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية.. صور

متحف الحضارة يستقبل 800 قطعة أثرية.. صور

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فيديو

فيديوجراف| جهاز كشف الكذب يفضح جريمة قتل أم وأطفالها
لأول مرة سوما تكشف عن مرضها وسبب غيابها السنوات الماضية .. فيديو
عالم يناشد وزارة التعليم تدريس اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟