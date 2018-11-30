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رياضة

رئيس الاتحاد: نستطيع الفوز على الزمالك وتكرار سيناريو الترجي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، صعوبة مباراة فريقه مع الزمالك، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد، متمنيا أن تليق باسم الناديين.

وقال مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، إنه عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران ولمس تحليهم بالحماس والإصرار على الفوز بالمباراة والصعود لدور الـ8 من البطولة، مؤكدا قدرة فريقه على تكرار سيناريو إقصاء الترجي من الدور السابق.

كان الاتحاد قد تعادل على أرضه 1 ـ 1 مع الترجي في ذهاب دور الـ32، قبل أن يتعادل في تونس 2 ـ 2.

وأضاف أن عدد جماهير زعيم الثغر الذي سيساند الفريق في مباراة الغد سيكون نحو 1000، مطالبا الجماهير بتشجيع زعيم الثغر بكل احترام.

وشدد على مشاركة ثنائي الفريق المعار من الزمالك، رزاق سيسيه وأحمد داودا في مباراة الغد، كاشفا عن أن خالد قمر، جاهز لتلك المواجهة.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد أنه سيبرم صفقات من الأهلي والزمالك في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.
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