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فلاحو الدقهلية يستغيثون بالرئيس.. وردنا القطن من شهرين وما اخدناش فلوسنا..علينا ديون وأقساط وبيوتنا اتخربت.. والمحافظ يخاطب وزير الزراعة لحل الأزمة.. صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:45 م
فلاحو الدقهلية يستغيثون
فلاحو الدقهلية يستغيثون بالرئيس
همت الحسيني
فلاحو الدقهلية :
نعاني من عدم تسليم مستحقاتنا وننتظر الأموال لسداد ديونا
القطن وصل للمحالج ولم نحصل على أموالنا بعد شهرين من التوريد

رؤساء الجمعيات الزراعية :
الفلاحون التزموا بتوريد القطن في شهر سبتمبر
لهم مستحقات بقيمة 98 مليون جنيه لم يصل منها سوى 5% فقط

"نعيش في نار الأقساط والديون" ، بهذه الكلمات عبر فلاحو شرق الحفير بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية عن غضبهم الشديد بسبب تعنت الجمعية العامة الأراضى المستصلحة بالقاهرة والشركة القابضة للتجارة فى دفع ثمن القطن الذى تم توريده لهم منذ أكثر من شهرين، والذى يهددهم بالتشرد وخراب بيوتهم حيث إن معظمهم عليه ديون وأقساط لأرضه ولثمن الكيماوي والتقاوى ولم يتم توريد سوى 5% من المبلغ الإجمالي والذى يقدر بــ  98 مليون جنيه ويتبقى لهم لدى الجمعية العامة والشركة القابضة للتجارة 87 مليون جنيه.

فيما وجه رؤساء جمعيات شرق الحفير والبالغ عددها 15 جمعية استغاثات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يطالبون بحقوقهم، وأكدوا خلالها أن المراقبة العامة وجهت الجمعيات بتجميع القطن وتشوينه إلى الجمعية المركزية، والجمعية المركزية سوقته إلى الجمعية العامة بناء على قرار وزير الزراعة بأن مركز بلقاس خاص بقطن جيزة 94.

وأكد عدد من الفلاحين أنهم جمعوا الفرق لاستخراج القطن من بتنقيته وتسليمه إلى مجمعات الجمعيات الزراعية بشرق الحفير بسعر 2700 جنيه وذلك منذ 20 سبتمبر الماضى وتم نقل القطن لكفر الشيخ ومحلج القطن بالمنصورة إلا أنه لم يتم صرف المستحقات حتى الآن.

"صدى البلد" التقى بعدد من المتضررين، وناشد السيد البدوى رئيس جمعية الرجاء بشرق الحفير، رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب الفلاحين الغلابة، موضحا أن عدد الأفدنة فى نطاق جمعيته 853 فدانا تم زراعتها بالقطن وتوريدها للجمعية العامة بسعر 2700 جنيه للقنطار، إلا أنه لم يحصل على أى مستحقات حتى الآن، مشيرا إلى أن الفلاحين يستغيثون بسبب الأقساط التى عليهم.

فيما أشار محمد عبد الله رئيس جمعية الرياض إلى أن الفلاحين يعانون من عدم وصول المستحقات لأن كل فلاح عليه أقساط وديون، فهناك من ينتظر الأموال ليزوج ابنته وهناك من عليه ديون بسبب الكيماوى والتقاوى، مضيفا أن الجمعيات بالحفير لها مستحقات بقيمة 98 مليون جنيه ولم يصل منها سوى 5% فقط، مناشدا رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب الفلاحين الغلابة.

وأوضح محمد اسحق عبد الرحيم رئيس جمعية الرياض أنه لم يصل للجمعيات سوى 15 مليون جنيه فقط على مستوى المراقبة من الجمعية العامة، مطالبا بضرورة صرف باقى المستحقات وأن يكون هناك دعم للقطن، مشيرا إلى أن الفلاحين التزموا ووردوا القطن شهر 9 ولحد الآن لم يتم صرف المستحقات.

فيما أضاف رزق فرج أمين الفلاحين أن الفلاحين المظلومين يعيشون فى نار الأقساط والديون.

من جانبه أرسل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خطابا لوزير الزراعة، أكد خلاله أنه بشأن تسويق القطن صنف جيزة 94 اكثار موسم 2018 منطقة شرق الحفير وقلابشو وزيان وجمعيات ابو الاخضر بالمنزلة، حيث يبلغ إجمالي مساحة القطن بالجمعيات التابعة للمراقبة 13810 أفدنة، وهى تعادل 35% من إجمالى مساحة القطن بمحافظة الدقهلية وتم فتح 14 مجمعا لتسويق القطن موسم 2018 لصالح الجمعية العامة الأراضى المستصلحة بالقاهرة، للتعاقد مع الشركة القابضة للتجارة التابعة لوزارة قطاع الأعمال وبلغت جملة الأقطان الموردة 34791 قنطارا بإجمالى قيمة 87 مليون جنيه.

كما طالب شاروبيم فى خطابه من الوزير بسرعة التوجيه الجمعية العامة بالقاهرة والشركة القابضة بسرعة سداد باقى مستحقات الأقطان الموردة حتى يتم صرف مستحقات لموردى القطن لموسم 2018.
فلاحو الدقهلية يستغيثون بالرئيس.. وردنا القطن من شهرين وما اخدناش فلوسنا..علينا ديون وأقساط وبيوتنا اتخربت.. والمحافظ يخاطب وزير الزراعة لحل الأزمة.. صور
فلاحو الدقهلية يستغيثون بالرئيس.. وردنا القطن من شهرين وما اخدناش فلوسنا..علينا ديون وأقساط وبيوتنا اتخربت.. والمحافظ يخاطب وزير الزراعة لحل الأزمة.. صور
فلاحو الدقهلية يستغيثون بالرئيس.. وردنا القطن من شهرين وما اخدناش فلوسنا..علينا ديون وأقساط وبيوتنا اتخربت.. والمحافظ يخاطب وزير الزراعة لحل الأزمة.. صور
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