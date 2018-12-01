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الصحة تناشد المواطنين المشاركة في المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:11 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كـريـم الخـطيب
أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة "100 مليون صحة" بـ 11 محافظة.

وناشد «مجاهد»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، المواطنين المشاركة بالمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة، مؤكدا أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين في أول أيام المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن القاهرة أعلى المحافظات إقبالا للمشاركة في الحملة، وبلغ عدد المترددين 4000 مواطن حتى الآن، مشددا على أن الحملة تستهدف 20 مليون مواطن.

وقال إن وزيرة الصحة حريصة على عمل جولات في المحافظات لتفقد نقاط المسح الطبي في المدن والمحافظات، لافتا إلى أن هناك مؤشرات للمحافظات وترددات من المواطنين على النقاط والمراكز الصحية في اليوم الأول.
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