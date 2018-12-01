محافظ أسوان يكشف كواليس استعدادات منتدى شباب أفريقيا وصندوق المقترحات.. فيديو

وعن أبرز المشكلات التي تواجهه أكد المحافظ أنه يواجه أزمة في زيادة المياه الجوفية بالمحافظة مما يؤثر سلبا على الطرق والمشروعات.





وعن بدء التنفيذ على أرض الواقع استعدادا لإقامة منتدى شباب أفريقيا في أسوان 2019 والذي نوه عن الرئيس السيسي، أكد إبراهيم أنه ليس بالدرجة القصوى لأنهم مازالوا يقومون بدراسات الجدوى للمقترحات الموجودة وكيفية التمويل والتنفيذ.





وعن أزمة المياه الجوفية التي تعاني منها أسوان أكد أنها تؤثر سلبا على على الطرق والكباري والمشروعات والمباني، مشيرا إلى أن هناك دراسات بحثية لمناقشة الأزمة وحلها بالتعاون مع أكثر من جهة منها وزارة التعليم العالي والصرف الصحي وجامعات عين شمس والشرقية، مشيرا إلى أن هذه الجهات تدرس الأزمة من وحلها من خلال 3 خطوات الأولى تكمن في الدراسة النظرية وتم الانتهاء منها ، والثانية التطبيق العملي ، والخطوة الثالثة تكمن في التنفيذ.





وأكمل قائلا: أن تنفيذ المرحلة الثانية كان مقرر له سنة كاملة ولكن تم الاتفاق على لـ 6 شهور فقط .





وقال إنه استغل منتدى شباب العالم في شرم الشيخ وتم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين ودعاهم إللى الاستثمار في أسوان، مؤكدا أنهم تجاوبوا معه وسيشاركون في تطوير أسواع وتنفيذ العديد من المشروعات.





وعن أمنيته فقال أتمنى أن أصل بأسوان إلى قمة الجمال والنظافة والالتزام وضرب مثلا لمدينة سافوي الأوروبية.





وأعرب عن بعض تخوفاته مؤكدا أن قلة الحجوزات والفنادق في أسوان يمثل عائقا كبيرا أمامه ويريد أن يزيد عدد الفنادق توسيع الطرق وزيادة جودتها، وزيادة أعداد السفن والمراكب الموجودة بالمحافظة.





وأكد أن الكثير من رجال الأعكال عرضوا عليه الاستثمار في السفن في المحافظة وتحويلها إلى فنادق عائمة، واستغلالها في الربط بين الأقصر وأسوان أو ما بعد السد العالي وحتى السودان.





وعن استعداداته لفصل الشتاء أكد إبراهيم أن المحافظة اتخذت كل إجراءاتها لمواجهة الشتاء ومستعدون لأي طوارئ من أكثر من شهرين.

وعن الجديد أكد المحافظ أن بعض الجهات في الدولة والمستثمرين عرضوا عليه تخصيص أراض لإقامة مشروعات استثمارية، لافتا إلى أن وزارتي السياحة والآثار يدرسون تطوير وتجميل الأماكن السياحية والأثرية وتطويرها بأفضل السبل الحديثة .





كما أكد أن هناك بعض البلدان عرضت عليه الاستثمار في أسوان وعرضت بعض العروض منها استثمار بحيرة ناصر وعمل مزارع للأسماك والتماسيح

وقد تم عقد ورشة عمل مع المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وقد أكد الوزير أنه سيتم عقد لقاء لكل محافظ مع رئيس الجمهورية لبحث ما تم إنجازه ومناقشة العقبات التي يواجهونها.