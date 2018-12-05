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رياضة

أرسنال يسعى لتعميق جراح مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:48 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويدخل أرسنال مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية، على حساب توتنهام هوتسبير بـ "ديربي شمال لندن"، 4-2.

ويسعى الجانرز بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري في مباراة اليوم، لتعميق جراح مانشستر يونايتد، الذي يعاني منذ بداية الموسم.

بينما يسعى الشياطين الحُمر مباراة اليوم أمام أرسنال، لإيقاف نزيف النقاط، حيث خسر 7 نقاط في آخر 3 مباريات.

ومن المنتظر أن يشارك في المباراة محمد النني، الذي خرج من حسابات أوناي إيمري، المدير الفني، بشكل كبير منذ توليه القيادة الفنية لأرسنال في بداية الموسم الجاري، حيث لم يشركه الإسباني في أي مباراة بالبريمييرليج حتى الآن.

وخاض الجانرز 14 مباراة في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من الفوز في 9 مباريات بينما خسر مباراتين وتعادل في 3.

كما خاض مانشستر يونايتد 14 مباراة حتى الآن، وتمكن من الفوز في 6 مباريات، وخسر 4 مباريات وتعادل مثلهما.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 22 نقطة.
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