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الأرصاد تحذر المواطنين: الشتاء وصل مبكرا.. وذروة سقوط الأمطار في هذا التوقيت

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وسيناء مستمرة، وتصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأضاف " عبد العال " في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" سنشهد ذروة سقوط الامطار ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، ومستمرة حتى يوم الجمعة القادم، ويبدأ انحسار الامطار بداية من يوم السبت المقبل على السواحل الشمالية".

وتابع:" الشتاء دخل مبكرا هذا العام وكان من المفترض أن يبدأ في 21 ديسمبر الحالي، وتوزيعات درجات الحرارة التي نشهدها حاليا  يتعلق بفصل الشتاء وليس فصل الخريف"، مؤكدا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية .
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