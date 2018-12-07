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أخبار العالم

حركة السترات الصفراء تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا الممثل عن حركة "السترات الصفراء" كريستوف شالانكون أنصار الحركة إلى عدم تنظيم احتجاجات في العاصمة باريس، تحسبا من أن ذلك سيفضي إلى سقوط ضحايا.

وقال شالانكون - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - "يجب علينا عدم التظاهر في باريس، في حال جرت الاحتجاجات في العاصمة فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط ضحايا ، لسنا هنا من أجل أن نقوم بثورة".

وأضاف المعارض الفرنسي " في حال انتهت الاحتجاجات بصورة سيئة (بصورة غير سلمية) ، فإن هذا سيعد موتا سياسيا للرئيس إيمانويل ماكرون ، ونحن لا نريد الإطاحة برئيس الجمهورية ولا حل الجمعية الوطنية".

وتابع " على السترات الصفراء الاستمرار في الضغط على السلطات ، تم تحقيق تقدم ولكنه لا يرقى إلى المطلوب ، لذلك يجب علينا الاستمرار".

من جهته ، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه يتوقع خروج بضعة آلاف من المحتجين في فعالية السبت ، وسيحشد ما يقارب من 89 ألفا من أفراد الأمن لضمان سلامة المشاركين في هذه المظاهرات ، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها.

وانطلقت احتجاجات حركة "السترات الصفراء" ، ردا على رفع أسعار الوقود في فرنسا في نوفمبر الماضي ، وأدت إلى سقوط 4 قتلى ومئات الجرحى نتيجة الصدامات بين المحتجين وأفراد الأمن.
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