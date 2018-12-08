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مشعل السلمي يفوز برئاسة البرلمان العربي.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
ندى فتح الله
فاز الدكتور مشعل بن فهد السلمي بالتزكية، برئاسة البرلمان العربي.

وأكد "السلمي" خلال كلمته بالجلسة الخاصة لاختيار نواب البرلمان ورؤساء لجانه، على استمرار العمل لإنجاز ما أتمه البرلمان خلال العامين الماضيين.

وأشار "السلمي" إلى أن البرلمان سيستمر في العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التضامن فيما بين الدول وتوحيد وجهاتهم، مؤكدًا على الاستمرار في خطط العمل التي رسمها البرلمان للوقوف مع الشعب الفلسطيني ونصرته.

وأفاد "السلمي" أن البرلمان سيقدم جميع سبل الدعم للدول العربية في حربها ضد الإرهاب والتصدي للاعتداءات التي تقع عليها وعلى أمنها، والعمل على صيانة الأمن العربي ومواجهة التدخلات الخارجية للدول العربية.

وأردف "السلمي" أن البرلمان يدعم الحلول السياسية لمعالجة النزاعات ببعض الدول العربية.
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