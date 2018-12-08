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أخبار البلد

الولايات المتحدة تطالب إيران بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:06 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
محمود نوفل
أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد إزاء تدهور صحة الدكتور فرهاد ميثمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان والذي اعتقله النظام الإيراني بشكل تعسفي بسبب احتجاجه السلمي دعمًا لحقوق المرأة الإيرانية.

وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم أن الدكتور ميثمي بدأ إضرابا عن الطعام منذ أربعة أشهر احتجاجا على اعتقاله واحتجازه في سجن إيفين سيئ السمعة، لافتة إلي أن ميثمي لا يستطيع الاتصال بمحام حيث يتهم بجرائم أمنية وطنية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن حياة الناشط في مجال حقوق الإنسان والذي اعتقلته السلطات اٌيرانية منذ فترة حياته باتت الآن في خطر وشيك بعد أن تدهورت صحته.

كما طالبت الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن الدكتور ميثمي وجميع السجناء السياسيين الذين يسجنون ظلمًا.

وفي سياق متصل قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" "كمسألة إنسانية أساسية، حان الوقت لإيران لمساعدتنا في إعادة بوب ليفينسون الذي تم اختطافه أثناء وجوده في إيران وتم احتجازه ظلمًا لمدة 11 عامًا.. إلى أرض الوطن".
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