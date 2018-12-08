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أخبار البلد

محي عبيد: حالة الصيدلانية المصابة بمطار كازاخستان جيدة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، أنه تم الاتصال بمستشفي medanta فى نيودلهي بالهند للاطمئنان على الدكتورة شيماء عمر بعد تعرضها لحادث داخل مطار almaty فى كازاخستان.

وأضاف نقيب الصيادلة أن حالة الصيدلانية جيدة وخرجت من المستشفى بعد التأكد من سلامتها، وتم علاجها على نفقة السلطات الكازاخستانية، مشيرا إلى أن الحادث نتيجة إهمال جسيم من سلطات المطار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
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