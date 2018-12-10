توصيل الغاز الطبيعي لـ181 ألف عميل والتعاقد مع 6 مصانع بالمنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 181 ألفا و131 عميلا منزليًا.





وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر نوفمبر الماضي؛ حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ159 عميلا منزليا بقرية تلة وبمدينة المنيا ليصبح إجمالى العدد 102 ألف و601 عميلًا، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 31691 عميلًا بمدينة بني مزار ، و14664 عميلا بمدينة مطاي، و 16982 عميل بمدينة ابوقرقاص ، و6375 عميلا بقرية بني أحمد ، و7564 عميلا بمدينة سمالوط و1254 عميلا بمدينة مغاغة .





كما تم التعاقد مع 120 عميلا منزليًا، و239 عميلا تجاريا، ما بين (مخبز بلدي ـ إفرنجي ـ معامل ألبان وحلويات)، وكذلك 6 مصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وهى مصنع المصرية اليونانية للطوب الطفلي، والشركة العربية لتجفيف الحاصلات الزراعية، والشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، ومصنع الصعيد للعصائر والمركزات، ومصنع اسكوم للكربونات،مصنع الملكة للحلاوة الطحينية ، إلى جانب مصنع سكر أبو قرقاص (بمدينة أبو قرقاص)، و 3 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وهى محطة غازتك بحي الخشابة وغازتك بسكة تلة ومحطة كار جاس بحي شلبي .





وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ الخط الرئيسي المغذى بمدينة مغاغة، والانتهاء من إمداد أعمال الشبكات الأرضية الرئيسية بقطاع 3 و قطاع 4 وجارى تنفيذا أعمال الشبكات الأرضية بقطاع 5 بالمركز.





وفى بنى مزار تم الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات الأرضية بقطاع 14-15-16 لقرية القيس بالمركز، وجارى تنفيذ أعمال التركيبات والتحويلات للعملاء لهذه القطاعات بنفس القرية.





وفى مركز مطاي جارى تنفيذ الأعمال الميدانية لمحطة تخفيض الضغط بالمدينة.





أما فى سمالوط فقد تم البدء في تنفيذ أعمال مد الشبكات الأرضية لقطاع 1 و الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال فى قطاع 2-3-5 وجارى تنفيذ التركيبات والتحويلات لهذه القطاعات.





وفيما يخص مدينة ملوي يجرى حاليًا تنفيذ الخط الرئيسي المغذي للمدينة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4000 متر طولي وجارى تنفيذ الشبكات الرئيسية الأرضية لقطاع 5-6 بالمدينة وتنفيذ أعمال المسح والتصميم لقطاع 4 .



