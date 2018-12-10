ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توصيل الغاز الطبيعي لـ181 ألف عميل والتعاقد مع 6 مصانع بالمنيا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
أيمن رياض
أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 181 ألفا و131 عميلا منزليًا.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر نوفمبر الماضي؛ حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ159 عميلا منزليا بقرية تلة وبمدينة المنيا ليصبح إجمالى العدد 102 ألف و601 عميلًا، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 31691 عميلًا بمدينة بني مزار ، و14664 عميلا بمدينة مطاي، و 16982 عميل بمدينة ابوقرقاص ، و6375 عميلا بقرية بني أحمد ، و7564 عميلا بمدينة سمالوط و1254 عميلا بمدينة مغاغة .

كما تم التعاقد مع 120 عميلا منزليًا، و239 عميلا تجاريا، ما بين (مخبز بلدي ـ إفرنجي ـ معامل ألبان وحلويات)، وكذلك 6 مصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وهى مصنع المصرية اليونانية للطوب الطفلي، والشركة العربية لتجفيف الحاصلات الزراعية، والشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، ومصنع الصعيد للعصائر والمركزات، ومصنع اسكوم للكربونات،مصنع الملكة للحلاوة الطحينية ، إلى جانب مصنع سكر أبو قرقاص (بمدينة أبو قرقاص)، و 3 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وهى محطة غازتك بحي الخشابة وغازتك بسكة تلة ومحطة كار جاس بحي شلبي .

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ الخط الرئيسي المغذى بمدينة مغاغة، والانتهاء من إمداد أعمال الشبكات الأرضية الرئيسية بقطاع 3 و قطاع 4 وجارى تنفيذا أعمال الشبكات الأرضية بقطاع 5 بالمركز.

وفى بنى مزار تم الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات الأرضية بقطاع 14-15-16 لقرية القيس بالمركز، وجارى تنفيذ أعمال التركيبات والتحويلات للعملاء لهذه القطاعات بنفس القرية.

وفى مركز مطاي جارى تنفيذ الأعمال الميدانية لمحطة تخفيض الضغط بالمدينة.

أما فى سمالوط فقد تم البدء في تنفيذ أعمال مد الشبكات الأرضية لقطاع 1 و الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال فى قطاع 2-3-5 وجارى تنفيذ التركيبات والتحويلات لهذه القطاعات.

وفيما يخص مدينة ملوي يجرى حاليًا تنفيذ الخط الرئيسي المغذي للمدينة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4000 متر طولي وجارى تنفيذ الشبكات الرئيسية الأرضية لقطاع 5-6 بالمدينة وتنفيذ أعمال المسح والتصميم لقطاع 4 .

وفى مدينة المنيا الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 85%من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الرابع والبدء في تنفيذ تلك الأعمال بالحي الخامس .
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة.. لاعبو ريفر يهتفون ضد بوكا جونيورز ورئيس الأرجنتين

الملا: نجاحات برنامج مصر الاقتصادي فاقت التوقعات بشهادة المؤسسات العالمية..صور

في عيد ميلاد لوسي.. تعرف على معنى اسمها وعمرها الحقيقي

فني يورد أجهزة للتنقيب عن الآثار للمواطنين على فيسبوك

الفنان شريف الدسوقي أفضل ممثل بـ القاهرة السينمائي في ضيافة صدى البلد.. اليوم

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

مادورو: أمريكا تخطط لترتيب محاولة انقلاب لخلعي عن حكم فنزويلا

عالم مصريات: طقوس الشعوذة للأجانب بمعبد الكرنك صحيحة وليست المرة الأولى .. فيديو

وزير الكهرباء: مصر حققت احتياطيا آمنا من الطاقة .. صور

علي جمعة: يجوز تكرار صلاة الجمعة لهذا السبب.. فيديو

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

شاهد.. ماكرون يجري محادثات حول احتجاجات السترات الصفراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟