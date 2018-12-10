قومي المرأة يشكر رئيس جامعة طنطا على إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد النساء.. صور

شارك الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب في فعاليات الحفل الختامي لمبادرة "معًا ضد العنف" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الجاري بهدف مناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظة.



وأكد اللواء هشام السعيد أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



وفي كلمتها قالت الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية على الجهود التي يبذلها اللواء هشام السعيد منذ توليه محافظًا للغربية ودعمه لمشروعات المرأة المعيلة، كما قدمت الشكر إلى الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا لإنشائه وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع كلية الآداب، مؤكدة أن العنف ضد المرأة هو عنف ضد المجتمع بأكمله فلابد من إعزازها وتقديرها، مشيرة إلى أن المجلس القومي لديه خط ساخن لتلقي أي شكاوى خاصة بالمرأة.



وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك أهمية المبادرة لدورها الهام في نشر الوعي حول العنف ضد المرأة وما يترتب عليه من آثار سلبية على المجتمع، وضرورة تعزيز دورها كعضو فعال في المجتمع ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها بما يتيح بناء وطن قوي متماسك.



وتقدم الشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية بالشكر لمحافظ الغربية لرعايته المبادرة وهو ما يدل على تكاتف جميع الأجهزة بمحافظة الغربية، مضيفًا أن المبادرة تعد داعمًا وحافزًا لمكانة المرأة التي حددها الإسلام، مشيرا إلى أن آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تدلل على أن الإسلام أنصف المرأة وأعطاها جميع حقوقها كما ساوى بين الرجل والمرأة في الكرامة ورفض العنف بكل أنواعه.



وأشاد نيافة الأنبا بولا مطران إبراشية طنطا وتوابعها بالمبادرة، مشيرًا إلى المكاسب غير المسبوقة للمرأة في الدستور منذ ثورة يوليو، ومشاركتها في رسم مستقبل مصر من خلال صناديق الاقتراع وتولي مناصب داخل الحكومة المصرية، مؤكدًا أن المرأة تبذل جهد في العمل كالرجل تمامًا.



وأشارت الدكتورة راندا المحلاوي مدير وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه تم عقد 30 ندوة بجميع مراكز وحدة المكافحة، وتدريب 100 سيدة عن طريق مركز المعلومات باستخدام الحاسب الآلي، وتدريب 350 فتاة على الدفاع عن أنفسهن، بالإضافة إلى عقد 45 ندوة بالتعاون مع الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة.