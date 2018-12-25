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ثقافة

انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب.. غدا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيرين عادل
يفتتح الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدًا الأربعاء فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة تحت عنوان "الكتاب تسامح وسلام".

وكشفت الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية عبر "تويتر"، تفاصيل انطلاق فعاليات إنطلاق معرض جدة الدولى غدا الأربعاء بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية وسط تواجد 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية المنوعة، واستقطاب 180 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع.

ويتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 50 ألف زائر يوميًا يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة العربية السعودية.

كما سيتم تكريم 5 شخصيات سعودية هذا العام ممن خدموا في مجالي الإعلام والثقافة وهم: الدكتور حسين بن محمد نجار، والكاتب والأديب حمد بن عبدالله القاضي، ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد بن حمد المالك، والإعلامي عبدالله بن حمزة راجح، والإعلامية نوال بنت أحمد بخش.

ويقع المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 25.000 متر مربع، ويقدم أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات التوقيع على كتبهم، وسط تظافر جهود 20 لجنة عاملة ومشرفة، و200 موظف، كما يتنافس على المعرض 2000 عارض، ويضم البرنامج الثقافي أكثر من 50 فعالية وتنظيم أكثر من 60 ورشة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية و55 فيلما وثائقيا يحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي.

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