التعليم توزع 18 ألف تابلت بالمدارس الثانوية في مدن القناة.. طارق شوقي: الجهاز سيكون هدية مجانية للطلاب ولن يتم استرداده..وولي الأمر يوقع إقرارا بسداد 4500 جنيه غرامة في حالة إتلافه أو فقده

* وزير التعليم:

- توزيع التابلت في باقي المدارس الثانوية على دفعات خلال يناير وفبراير

- تم وصول عدد 3680 شاشة تفاعلية بكافة توصيلاتها الى المدارس

- لن يتم تسليم أي أجهزة لمعلمي التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة نهائيًا





أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم البدء في توزيع 18 ألف جهاز من أجهزة تابلت أولى ثانوي على مدن القناة خلال أيام، مشيرًا إلى أن الباقي سيتم توزيعه على دفعات خلال شهري يناير وفبراير.وقال الوزير ، إن مخازن الوزارة شهدت بالفعل وصول أكثر من 564 ألف جهاز تابلت ، كما أنه من المقرر أن يصل 150 ألف تابلت يوم 31 ديسمبر 2018 ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد اجهزة التابلت التي ستوزع على طلاب الصف الاول الثانوي 713 ألف جهاز بالإضافة لـ 5000 جهاز للدعم الفني.وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من المسارات الداخلية والكابلات داخل الفصول في جميع المدارس، مضيفا أنه تم الانتهاء من عدد 1500 مدرسة ، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تركيب الشبكات الداخلية بجميع المدارس خلال يناير 2019.وأعلن الوزير أنه تم وصول عدد 3680 شاشة تفاعلية بكافة توصيلاتها الى المدارس مؤكدًا انه جار تركيبها وأنه من المتوقع أن تنتهي عمليات التركيب يوم 26 ديسمبر 2018 .وقال الوزير إنه من المنتظر وصول عدد 4100 شاشة تفاعلية أخرى يوم 5 يناير 2019 ، بالإضافة لوصول 3220 شاشة اخرى بتاريخ 5 فبراير 2019 ، ومن المقرر أن تنتهي عمليات تركيب وتشغيل الشاشات التفاعلية بالمدارس خلال فبراير 2019.وأصدر وزير التربية والتعليم والتلعيم الفني ، كتابا دوريا بشأن الإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.وقال الوزير في الكتاب الدوري أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير منظومة التعليم ، وخاصة في مرحلة الثانوية العامة ، مع تزويد أبنائهما الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة تعليمية وحضارية في العملية التعليمية اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2018/2019 ، ونظرًا لبدء إجراءات تسليم التابلت للطلاب والمعلمين، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية والعاملين بها والطلاب الالتزام بمجموعة ضوابط.وأوضح الوزير أن جهاز التابلت الذي سيسلم للطلاب سيكون بمثابة عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب ولا يرده الطالب إلا في حالة تحويله لنظام تعليمي آخر.وأشار الوزير إلى أنه يعتبر جهاز التابلت المسلم لكل من المعلم والإداري عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل .وشدد الوزير على أنه لن يتم تسليم أي أجهزة لمعلمي التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة نهائيًا.وأكد الوزير أن الفئات المستهدفة لاستلام أجهزة التابلت هي : طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة ، والعاملين بالمديريات التعليمية من فئات (مدير و وكيل مديرية ، مدير عام التعليم العام ، وموجهو عموم المواد الدراسية الأساسية ، ومدير مركز التطوير التكنولوجي ) ، والعاملين بالادارات التعليمية (مدير عام الإدارة ، وكيل الإدارة ، مدير إدارة التعليم الثانوي ، والموجهون الأوائل للمواد الدراسية الأساسية ، وكدير مركز التطوير التكنولوجي).وأضاف الوزير أن من بين الفئات المستهدفة أيضًا العاملين بالمدارس الثانوية العامة الحكومية من الفئات التالية (مدير و وكيل المدرسة ، اخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ، والمسئول عن غرفة المعلومات والشبكات الداخلية ، ومعلمو المواد الدراسية الأساسية .وقال الوزير أن المديريات والإدارات التلعيمية تلتزم بتوزيع عنواين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد لأجهزة التابلت على جميع المستخدمين ، مشيرا الى ان المديريات والإدارات التعليمية تتولى تشكيل لجنة دائمة خاصة بالاشراف على منظومة التعليم الجديدة ، وتختص بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة وتسليمها ، وما يستجد من أعمال على أن تشكل من برئاسة عضو من التوجيه المالي والإداري ، وعضوية ممثلو إدارات الشئون القانونية ، والتعليم الثانوي ، والتطوير التكنولوجي ،والاحصاء .وأكد الوزير أنه في حال رد جهاز التابلت من الإداري او المعلم أو الطالب قبل نهاية فترة الضمات المقدرة ب3 سنوات من تاريخ التشغيل ، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل لباقي فترة الضمان المحددة ، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.وشدد الوزير على أنه في حالة فقدان التابلت او تلفه تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم سواء كان (اداري ، أو معلم ، أو طالب) يلتزم بسداد مبلغ 4500 جنيه مصري للإدارة التعليمية التابع لها مع تسليمه جهازا بديلًا.وأعلن الوزير أن هناك إقرارا يوقعه طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم عند تسليم أجهزة التابلت ، و بموجب الإقرار يلتزم هو ونجله بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد.ويشدد الإقرار على أنه في حالة تعرض التابلت للتلف أو الفقد يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمته المالية المقدرة بـ 4500 جنيه، كما يلتزم ولي الأمر بتكاليف صيانته في حالة إصابته بأي أعطال يكون نجله قد تسبب فيها على نفقته الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، ويتعهد ولي الأمر بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.وشدد الوزير على أن المدارس تلتزم بحفظ أصل هذا الإقرار في الملفات المحفوظة بالمدرسة، ويعتبر عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين، وأي فقد للنموذج يعرض المتسبب عنه للمساءلة تأديبيا وجنائيا ومدنيا.وتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة إعداد كشوف ببيانات الطلاب والمعلمين والاداريين المستلمين لأجهزة التابلت المشار إليها موضحا بها الرقم القومي والكود المسلسل لكل جهاز معتمدة من مدير المدرسة ، مع ادخال البيانات على الموقع المخصص للمدرسة ، بالتنسيق مع قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والمديرية .