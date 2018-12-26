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محافظ الإسكندرية: 427 مليون جنيه مديونية الحديقة الدولية حتى الآن

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور محمد عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن مديونية الحديقة الدولية 427 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأنه يجب تحصيل المديونية على المستثمرين أرض الحديقة الدولية وقدرها 400 مليون جنيه أو إخلائهم من الحديقة.

وأوضح "قنصوة" خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع إسكان غيط العنب "بشائر الخير 2“ بمحافظة الإسكندرية، أن هناك مجموعة من الأعمال الهندسية التي تمت على أراضي الإسكندرية فيما يتعلق بملف صرف الصحي ومياة الأمطار من أجل أن تلافي أي أزمة يمكن أن تواجه المحافظة خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أن هناك تحديات تتمثل في عدم قدرة استيعاب شبكة الصرف الصحي في بعض المناطق داخل محافظة الإسكندرية ومحطات الرفع عن استيعاب كميات الأمطار الموجودة.

وتابع أن صندوق تحيا مصر دعم مشروع الصرف الصحي بالإسكندرية بمليار جنيه، بحيث تم إيصال 70 مليون لشركة الصرف الصحي، في حين تواجدت المبالغ الأخرى في وزارة الري لعدة أعمال، منوها بأن شركة الصرف الصحي كانت تحتاج إلى تدعيم في ذلك الوقت إلى ما يقرب من 560 مليونًا.

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