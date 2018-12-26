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ثقافة

بعد قراءة محمد صلاح للرواية.. معلومات جديدة حول كفاح أحمس

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
طارق موسى
بعد الضجة التي أثارها محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى؛ عقب قراءة رواية "كفاح أحمس" للأديب العالمى نجيب محفوظ؛ ونشره صورة لغلاف الرواية التى يقرأها فى الوقت الراهن، يستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية أهم المعلومات حول هذه الرواية التى تعتبر من أهم ما كتب نجيب محفوظ. 

كفاح أحمس هى رواية تاريخية للروائي المصري نجيب محفوظ نشرت للمرة الأولى سنة 1944، وهي الثالثة بين رواياته التاريخية بعد عبث الأقدار (1939) ورادوبيس (1943) .

وتصوّر الرواية كفاح شعب مصر في سبيل استرداد حريته وطرد الغزاة الهكسوس من بلادهم، في إسقاط تاريخي للأحداث على كفاح الشعب المصري في أوائل القرن العشرين للتحرّر من الاحتلال البريطاني وتحقيق استقلاله.

وقال الراحل نجيب محفوظ عن هذه الراوية، "أردت أن أقول إنه مثلما نجح الشعب المصري في تحقيق استقلاله في العصور الغابرة فإنه سينجح أيضًا في العصر الحديث".

ومزج نجيب محفوظ في روايته قصة كفاح أهل طيبة بقصة حب الملك أحمس، فالبطل أحمس رغم حصوله على النصر لم تغب عن ذهنه صورة تلك الأميرة القادمة من الصحراء (ابنة عدوه الهكسوسي)، والتي ظلت ملامحها محفورة في قلبه كأول يوم رآها فيه على ظهر السفينة الفرعونية، ومع ذلك يضحي بعاطفته في سبيل طيبة.

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