المقاصة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدورى الممتاز

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، إلى استئناف تدريباته بشكل طبيعى اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب 15 يناير المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



وكان الجهاز الفنى للمقاصة أعطى الفريق راحة لمدة 4 أيام عقب التعادل فى الجولة الماضية أمام سموحة.



ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة طلعت يوسف إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن للمرحلة المقبلة من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة والمنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب المسابقة.