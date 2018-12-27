الجيزة تبدأ غدا أعمال صيانة للفواصل والأسوار المعدنية لمحور 26 يوليو

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ الإدارة العامة لمرور الجيزة لأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالفواصل العرضية لمحور 26 يوليو ، وذلك ضمن خطة المحافظة الهادفة للحفاظ على سلامة الطرق ورفع كفاءة المحاور المرورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.



وأوضحت المحافظة ، فى بيان مساء اليوم ، أنه لسرعة الانتهاء من الأعمال ستضطر الادارة العامة للمرور لإجراء غلق جزئى لمطلع محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر لمدة يوم واحد اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح غد الجمعة وتنتهى فى الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد السبت ، وغلق جزئى للاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى القاهرة اعتبارًا من الساعة الـثانية عشرة صباح السبت وحتى الساعة الـخامسة من صباح الأحد القادم.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية ما يتم تنفيذه من أعمال صيانة وتطوير لمختلف المحاور المرورية بالمحافظة ، وذلك للتأكد من سلامتها وإزالة المعوقات التى قد تتسبب فى حدوث التكدسات المرورية.



وناشد محافظ الجيزة المواطنين من قائدى المركبات والمارة بضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات لجان الإدارة العامة للمرور لتسيير حركة السير ومنع الازدحام ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال وإعادة فتح الطرق لسير المركبات بطبيعتها.