هبة عبد الغني تنضم إلى فريق عمل لمس أكتاف

قالت الفنانة هبة عبدالغني إنها انضمت لمسلسل "لمس أكتاف" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، حيث يخوض به السباق الرمضاني المقبل.



وكتبت "هبة" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله الحي القيوم (لمس أكتاف) رمضان 2019 بإذن الله تأليف الأستاذ هاني سرحان إخراج الاستاذ حسين المنياوي وإنتاج شركة سينرجي".



يذكر أن هبة عبدالغني عرض لها في رمضان الماضي مسلسل "فوق السحاب" مع الفنان هاني سلامة .